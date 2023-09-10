Gaziantep’te kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk tarlada bulundu

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde kaybolan 2,5 yaşındaki Meryem Hasan, gece boyunca devam eden 13 saatlik arama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 11:03
Gaziantep’te kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk tarlada bulundu
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Gaziantep'in İslahiye ilçesi Örtülü Mahallesi’nde iddiaya göre, 2,5 yaşındaki yabancı uyruklu Meryem Hasan, akşam saatlerine doğru ailesi biber tarlasında çalışırken bir anda gözden kayboldu.

Ailesi ve çevredeki yurttaşların arama çalışmaları sonuç vermeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Gaziantep AFAD, jandarma, güvenlik korucuları, İHH ve Anda arama kurtarma ekipleri yönlendirdi.

SAĞ OLARAK BULUNDU

Toplam 200 kişilik uzman ekip, küçük kızı bulmak için gece boyunca dron destekli arama çalışması yaptı. 2,5 yaşındaki kayıp Meryem, ekiplerin gece boyunca aralıksız devam eden yoğun çalışması sonucu sabah saatlerinde sağ olarak bulundu.

Sağlık durumu iyi olan küçük çocuk, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "İslahiye ilçemizde dün akşam saatlerinde arazide kaybolan Meryem Hasan isimli evladımız, 200 kişilik Jandarma, AFAD ve STK arama kurtarma ekipleri, gece görüş dronları ve İHA’larla 13 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Çalışmalara katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


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