Gaziantep’te oy verme işlemi sonlandı, sayım başladı

Gaziantep’te, 2024 mahalli idareler seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. Tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar açılarak sayıma geçildi.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 16:52
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Türkiye, 2024 mahalli idareler seçimleri için sandık başına gitti. Aralarında Gaziantep’in de bulunduğu 32 ilde saat 07.00’da başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle tamamlandı. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak sayıma geçildi.

Kentte, Şehitkamil ilçesinde İbrahimli Mahallesi’nde bulunan Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu’nda da oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi, meclis üyesi ve muhtarlık seçimlerine yönelik oy pusulalarının sayımına başlandı.


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