Son Dakika... Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına uçtu: 9 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına devrilen minibüsteki 9 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.
Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 5 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün daha yaşamını yitirdiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Harran Öncüler Mahallesi’nde göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 göçmenden 3’ü müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmiştir. Olayda hayatını kaybeden göçmen sayısı 9 olmuştur. 2 yaralının durumları stabil olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır.”
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