Zeytin işçilerini taşıyan minibüse TIR çarptı: 8 yaralı

17 Aralık 2022 Cumartesi, 10:59

Orhangazi- İznik kara yolunda, saat 08.00 sıralarında İznik yönüne giden zeytin bahçesinde çalışacak işçileri taşıyan 21 SZ 524 plakalı minibüsün sürücüsü C.K. (19), Üreğil Kavşağı yakınlarında ana yoldan tarlaya dönüş yapmak istedi.

İŞÇİLER YARALANDI

Bu sırada arkadan gelen Ali İhsan P. (59) yönetimindeki 54 KU 659 plakalı TIR, minibüse arkadan çarptı.

Kazada zeytinliğe savrulan minibüsün sürücüsü C.K., Fatma Karaboğa (18), İsa Karaboğa (41), Bahriye Kalender (64), Sadettin Kızmaz (70), Hanife Bakır (70), Halil İbrahim Karaboğa (16) ve Yusuf Karaboğa (12) yaralandı.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Karaboğa ve Bahriye Kalender’in durumunun ağır olduğu bildirildi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ

Yapılan araştırmada, minibüs sürücüsü C.K.’nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Kaza sonrası gözaltına alınan TIR şoförü Ali İhsan P. ifadesinde, minibüsün sürücüsünün aniden tarlaya dönüş yapmak istediğini, frene basmasına rağmen kazaya engel olamadığını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.