Gaziantep’te siber dolandırıcılara operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik yaptığı operasyonda, iki ayrı olayda 3 kişiyi gözaltına aldı.

İHA
Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:09
Gaziantep’te siber dolandırıcılara operasyon: 3 gözaltı
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Gaziantep’te, part-time iş imkanı vaadiyle 13 bin TL ve sosyal medya üzerinden araç parçası satın almak için 3 bin 200 TL dolandırılan iki vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Şahinbey ilçesinde B.Ö. ve C.A., Şehitkamil ilçesinde ise C.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ö. ve C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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