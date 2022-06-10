Gaziantep'te 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 1 tutuklama

Gaziantep'te, polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı.

DHA
10 Haziran 2022 Cuma, 14:39
Gaziantep'te 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 1 tutuklama
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Silah ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün operasyon düzenledi.

SİLAHLARA EL KONULDU

Operasyonda 1 adet AK-47 otomatik tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 şarjör, 231 fişek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.


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