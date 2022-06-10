Gaziantep'te 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 1 tutuklama
Gaziantep'te, polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı.
Silah ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün operasyon düzenledi.
SİLAHLARA EL KONULDU
Operasyonda 1 adet AK-47 otomatik tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 şarjör, 231 fişek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.
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