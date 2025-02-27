Gaziantep’te sobadan sızan gaz can aldı... 3 kardeş hayatını kaybetti
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi’nde, Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile bireylerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılan üç kardeş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kardeşlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: #gaziantep #soba
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