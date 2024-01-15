Kabatepe-Gökçeada hattında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale'de fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün ve yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak.

AA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 11:13
Kabatepe-Gökçeada hattında bazı seferler iptal edildi
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Gökçeada'dan saat 22.00'de, yarın Kabatepe'den saat 05.00'te yapılması planlanan feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada bugün itibarıyla Kabatepe-Gökçeada hattında tarife değişikliği yapıldığı belirtildi.

Boğaz hatlarındaki Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferlerinin tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu seferlerinin saatsiz olarak devam ettiği bildirildi.

 


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