Gaziantep'teki roketli saldırıda evi zarar gören yurttaşlar yaşadıklarını anlattı
Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki roketli saldırıda evi zarar gören yurttaşlar yaşadıklarını anlattı. Yurttaşlardan Ahmet Güzel, "Çok büyük sarsıntı oldu. Ev, deprem gibi sallandı" dedi.
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar nedeniyle evi zarar gören yurttaşlar yaşadıklarını anlattı.
Yurttaşlardan Ahmet Güzel, saat 11.00 sularında büyük bir gürültü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Evimizin arka bahçesine roket isabet etti. Patladı ve üç katlı evin bahçesi, bir odam ve bir ahırım yerle bir oldu. Yaralımız yok çok şükür, buna şükrediyoruz. Arka bahçede oturanımız yoktu, herkes evde, yukarıdaydı. O konuda bir zararımız yok çok şükür. Çok büyük sarsıntı oldu. Ev, deprem gibi sallandı. Üç katlı evim, şarapnel parçalarıyla büyük zarar gördü"
Naime Güzel ise yemek hazırlamak için mutfağa girdiğini dile getirerek, "O sırada bir ses koptu, evin üzerine bir şey düştü zannettim, ne yapacağımı, nereye kaçacağımı bilmedim. Bütün evi yıktı, bahçeyi yıktı" ifadelerini kullandı.
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