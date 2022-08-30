Gaziosmanpaşa’da 14 yaşındaki çocuk 9. kat penceresinden 6. kata düştü

Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi, 9. kattaki dairenin camından düştü. 6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

DHA
30 Ağustos 2022 Salı, 13:03
Gaziosmanpaşa’da 14 yaşındaki çocuk 9. kat penceresinden 6. kata düştü
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Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sitede 14 yaşındaki  Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi, 9. kattaki dairenin camından baktığı sırada düştü. 6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'yi görenler yanına ulaşarak, yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Alsubaihi, ilk müdahalenin ardından buradan indirilerek, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


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