Gaziosmanpaşa'da satmaya çalıştığı araç kusurlu çıktı: Dayak yememek için camdan atladı!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 13:00

Güncelleme: 23.07.2024 - 13:00

Olay, 16 Temmuz Salı günü Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kendine ait 2010 model otomobilini 550 bin liraya satmak isteyen bir kişi internete satılık ilanı koydu. İlandaki 'Orijinal' ibaresini gören alıcı ise, aracı görmek için Bartın'dan İstanbul'a geldi. Bu sırada otomobilin eksper işlemleri başladı.'Orijinal' ilanı bulunan araç eksper kontrollerinde kusurlu çıktı.

Bunun üzerine alıcıyla satıcı arasında anlaşmazlık çıktı. Bartın'dan gelen müşteri yol ve eksper masraflarının satıcı tarafından karşılanmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine taraflar arasındaki anlaşmazlık kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya otomobili almak isteyen müşterinin arkadaşları da dahil olunca olay büyüdü.

6 METREDEN ATLADI

Kavga sırasında müşteri ve arkadaşlarından dayak yemek istemeyen otomobil sahibi, önce 1. kata çıktı ardından da yaklaşık 6 metrelik camdan atlayıp olay yerinden kaçtı. Otomobil sahibinin camdan atladığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobil sahibinin hafif yaralandığı olayda taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

"TUTMAK İÇİN KOŞTUK"

Aracı kontrol eden ekspertiz ustası Emrah Gökçe, "Ekspertiz firmamıza geldi. Aracın şasesinde, podilerinde, direklerinde kaynak işlemi olduğunu tespit ettik. Bu nedenle alıcı ve satıcı arasında bir tartışma yaşandı. Ardından kargaşa çıkınca satıcı arkadaş kendini camdan aşağı atmak zorunda kaldı. 'Benim masraflarımı vereceksin' dedi il dışından geldikleri için. Kabul etmeyince de birbirlerine girdiler burada. Orijinal diye beyan etmiş kendisine. Şaselerinde herhangi bir işlem olmadığını, air bag'lerin sağlam olduğunu söyleyince, burada tabii ister istemez burada bir anlaşmazlık oldu. Tartışma başladı sonra kargaşaya dönüştü. Burada boğuşmalar olunca da aracın sahibi kendisini arka camdan atmak zorunda kaldı. O anda biz tutmak için koştuk ama tutamadık" dedi.