Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı

Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa’da yine CHP'li Hakan Bahçetepe seçimleri kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 21:40
Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 31 Mart pazar günü yapılan seçimlerde CHP adayı Hakan Bahçetepe ilk sırada yer aldı. Bahçetepe oyların yüzde 40.35'ini alırken ikinci sıradaki AK Partili aday H. Tahsin Usta'nın oyu yüzde 40.12 oldu.

Ancak AK Parti'nin itirazı üzerine ilçede oyların yeniden sayımına karar verildi. Oy sayma işlemi devam ediyor,

Yeniden yapılan sayımları sonucu CHP Gaziomanpaşa Belediye Başkanlığını kazandı. CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı,  (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı: 

"Yine kazandık! Gaziosmanpaşa’mızın Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE’dir. Gaziosmanpaşa’mıza ve İstanbul’umuza hayırlı olsun!"

848 OY FARKI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yeniden sayım sonucunda 848 oy farkı olduğunu belirtti. Çelik, "Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı" dedi. 


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