Gebze'de boya fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 45 dakikalık müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangında fabrikada zarar oluştu.

DHA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 16:35
Gebze'de boya fabrikasında yangın
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Gebze Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir boya fabrikasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını fark edenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık müdahalesi ile yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Fabrikada zarar oluşurken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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Gebze Yangın

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