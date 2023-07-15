Gece kulübünde başlayan kavga sokağa taştı: 1 kişi bıçaklanarak yaralandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece kulübünde başlayan kavga sokağa taştı. Kavga neticesinde bir kişi sol bacağından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmit Barlar Sokağı olarak bilinen Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde bir gece kulübünde iddiaya göre, gece kulübünde iki grup arasında başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüştü.
BİR KİŞİ YARALANDI
Kavga neticesinde bir kişi sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı, sağlık ekiplerince ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, bıçaklama eylemini gerçekleştirip kaçan şahıs ya da şahısları yakalamak için soruşturma başlattı.
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