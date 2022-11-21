Gece vardiyasından çıktıktan sonra evinin önünde komşusu tarafından öldürüldü

Bursa'da çalıştığı işteki gece vardiyasından çıktıktan sonra evinin önünde komşusu H.Ü.’nün (33) silahlı saldırısına uğrayan Emrah Atmaca (37) hayatını kaybetti.

DHA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 11:08
Gece vardiyasından çıktıktan sonra evinin önünde komşusu tarafından öldürüldü
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Olay, saat 07.00 sıralarında Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi’nde meydana geldi. Çalıştığı lojistik firmasındaki gece vardiyasından çıkan 2 çocuk babası Emrah Atmaca, evinin önüne geldiğinde komşusu H.Ü. tabancayla ateş açtı. Göğsüne 4 kurşun isabet eden Atmaca kanlar içerinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emrah Atmaca, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan H.Ü. ile Emrah Atmaca’nın 3 ay önce tartıştığı ve aralarında husumet olduğu belirtildi. H.Ü.’nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. 

 


Bursa silahlı saldırı Gemlik

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