Gece yarısı çığ düştü: Canlarını zor kurtardılar

Van’ın Özalp ilçesinde çığın duvarlarını yıktığı evde yaşayan anne ve 2 çocuğu canını zor kurtardı.

İHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 17:53
Gece yarısı çığ düştü: Canlarını zor kurtardılar
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Özalp ilçesine bağlı Seydibey Mahallesi’nde gece yarısı oluşan çığ, İzgi ailesinin evinin duvarlarını yıkarak odaları karla doldurdu. 

O esnada evde bulunan anne Aysel İzgi, büyük bir korkuyla 2 çocuğunu da alarak son anda dışarı çıkmayı başardı.

“GECEYİ KOMŞUMUZUN EVİNDE GEÇİRDİK”

Gazetecilere yaşadıklarını anlatan anne Aysel İzgi, büyük korku yaşadıklarını belirterek, “O saatlerde kızım televizyon izliyordu, oğlum ise uyuyordu. Çığla birlikte can havliyle oğlumu da alıp dışarı çıktık. Geceyi komşumuzun evinde geçirdik. Şu an çok mağdurum, gidecek yerimiz yok. Eşim gurbette, borcu olduğu için çalışıyor. Ev şu an oturulamıyor ve giremiyoruz” dedi.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut mahallede incelemelerde bulunurken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Van İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışması yürüttü.


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