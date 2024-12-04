Gece yarısı korku dolu anlar: Kontağı çevirince bir anda dehşeti yaşadı!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 07:05

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:05

Feci olay, Yenice Mahallesi Fatih Caddesi D-650 karayolu kenarında bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, park ettiği otomobile binen C.T., aracı çalıştırmak için kontağı çevirdi. Bu esnada otomobilin motor kısmından alevler yükseldi.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Otomobilden inen C.T. ile yanında bulunan arkadaşı A.S., alev alan araca müdahale etmek istedi. Kısa sürede büyüyerek otomobilin büyük bir kısmını saran alevleri söndürmeye çalışan araç sahibi C.T. ile A.S.’nin vücutlarında yanıklar oluştu.

TEDAVİYE ALINDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralı iki kişi ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, sürücüsünün kontağı çevirmesi neticesinde çıkan yangında araç kullanılamaz hale gelirken yanında park halinde bulunan ve alevlerin sirayet ettiği diğer bir otomobil de zarar gördü.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.