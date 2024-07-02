Geçen yıl 36.1 milyar liralık bütçenin üstüne 11.8 milyar lira daha harcama yaptı
Diyanet İşleri Başkanlığı’na milyarlarca liralık bütçe de yetmedi. Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2023 Yılı Genel Faliyet Raporu’na göre, Diyanet’in geçen yıl ek bütçe dahil ödeneği 36.1 milyar liraydı. Yıl sonunda harcaması ise 47.9 milyar liraya ulaştı. Diyanet’in düzenlediği şura, konferans, panel, seminer ve istişare toplantısı sayısı 2021 yılında 28 bin 5’ti. 2022 yılında 30 bin 833’e çıktı. Geçen yıl hedef 30 bindi. Gerçekleşme ise 41 bin 892 oldu. Hedef aşıldı.
Kuran kursu hizmeti ile ulaşılan vatandaş sayısı 2021’de 3.8 milyondu. 2022’de 4.4 milyona yükseldi. Geçen yıl hedef 4.1 milyondu. Gerçekleşme 4.9 milyon ile hedefin üzerinde oldu. Dinlenme, kültür ve din hizmetleri için geçen yıl ek bütçe dahil ayrılan ödenek 64.8 milyar liraydı. Gerçekleşme ise 99.6 milyar lira oldu. Raporda diğer alanlardaki gerçekleşmelere de yer verildi.
MEMNUNİYET DÜŞTÜ
Rapora göre adalet hizmetlerinde memnuniyet oranı 2021’de yüzde 54.8’di. 2022’de yüzde 59.50 olarak gerçekleşti. Geçen yıl hedef yüzde 62’ydi. Ancak gerçekleşme 2022’nin de altına inerek yüzde 58.60 oldu.
İnsan hakları alanında alınan başvuruları ve resen incelemeleri süresinde sonuçlandırma oranı 2021’de yüzde 90’dı. 2022’de yüzde 98 oldu. Geçen yıl hedeflenen gösterge değeri yüzde 96’ydı. Ancak gerçekleşme 2021’in de altına inerek yüzde 86 oldu.
Kayıtdışı ekonomiyle mücadelede mükelleflerin uyum seviyesinin yükseltilmesine yönelik denetimlerin bir önceki yıla göre artış oranı 2021’de yüzde 5.70’ti. 2022’de yüzde 206.30’a ulaştı. Geçen yıl hedef yüzde 5’ti. Ancak gerçekleşme eksi 57.71 oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk bayraklarına saldırdılar TIR'ları ateşe verdiler
- Sinan Ateş davasında ilk duruşma sona erdi
- TFF'den Bülent Korkmaz açıklaması!
- 'Sorumlusu muhalefet'
- Kredi kartlarında yeni dönem başladı!
- 'Reisi vurduk seslerini duydum...'
- Site güvenlikçisi daire sahibini öldürdü!
- 'AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü spikerle evleniyor'
- İl müftüsünden Tanal'a 'Bana ne' yanıtı
- Eylem Tok hakkında kritik karar!