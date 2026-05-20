Geçmişte hakkında yaptığı konuşma dikkat çekti: Kılıçdaroğlu'nun Akın Gürlek sessizliği

20.05.2026 16:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 4 yıl önce "Yeni Zekeriya Öz" ve "Adaleti katleden adam" ilan ettiği, Akın Gürlek'e karşı şimdilerde sessizliğe bürünmesi dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşadığı kurultay yenilgisinin ardından bir süre sessizliğini koruyan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefet hamleleriyle yeniden siyaset sahnesinde.

Kılıçdaroğlu'nun bu yeni çıkışları hem parti tabanından hem de sosyal medyadan çeşitli eleştiriler alırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yıllar önce kullandığı çarpıcı ifadeler yeniden tartışma konusu oldu.

"GÜNÜMÜZÜN ZEKERİYA ÖZ'Ü" BENZETMESİ

Bundan dört yıl önce, Enis Berberoğlu davasında Anayasa Mahkemesi'nin kararını yok sayan Akın Gürlek'e çok sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu, o dönem Gürlek'i "adaleti katletmekle" suçlamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında şu ifadeler yer alıyordu:

"Akın Gürlek, bizim yeni Zekeriya Öz'ümüzdür. 'Hak, hukuk da neymiş, nereden çıkarıyorsunuz bunları?' diyen biridir. 'Bana sadece bir göz kırpın, ben gerekeni yaparım' zihniyetiyle hareket ediyor. Eğer 'Adaleti katleden adam kimdir?' diye soruyorsanız, o kişi Akın Gürlek'tir. Yeni Zekeriya Öz'dür."

GEÇMİŞTEKİ SERT ELEŞTİRİLER YERİNİ SESSİZLİĞE BIRAKTI

Geçmişte, Akın Gürlek'e yönelik bu denli ağır ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun, kurultay sürecinden sonra Gürlek ile ilgili herhangi bir açıklama yapmaması siyasi kulislerde dikkat çekiyor.

AKIN GÜRLEK'İN YARGI GEÇMİŞİ

Kılıçdaroğlu'nun geçmişte "adaleti katleden adam" diyerek tepki gösterdiği Akın Gürlek'in yargı kariyeri, siyasete yön veren pek çok kritik ve tartışmalı davayla dolu.

Kamuoyunda ilk olarak CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararını uygulamayarak mahkemenin yetki sınırlarını aştığını savunmasıyla hafızalara kazındı. Ancak Gürlek'in tartışılan kararları bununla sınırlı kalmadı; eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen hapis cezası, Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle çarptırıldığı ceza onun mahkeme başkanlığı döneminin en çok konuşulan dosyaları arasında yer aldı.

Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından da siyaset üzerindeki etkisi devam etti. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan resmi belgede sahtecilik, suç örgütü kurma ve rüşvet gibi ağır suçlamaları içeren soruşturmalar, İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması sürecine kadar uzandı.

Ayrıca, kendisini "seyyar giyotin" olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı manevi tazminat davaları açarak 480 bin TL tazminat kazandı. Tüm bu süreçlerin ardından 11 Şubat 2026'da Adalet Bakanı olarak atanması, TBMM'deki yemin töreninde milletvekilleri arasında arbedeye varan büyük bir gerilime neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu bugün paylaştığı videolu mesajında ise parti içine yönelik dikkat çekici mesajlar vererek "arınma" vurgusu yapmıştı.

"Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez" diyen Kılıçdaroğlu, partinin kutsal bir emanet olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasında CHP'ye yönelik iktidar kanadından gelen yargı operasyonlarına değinmemesi ve sadece parti içi meselelere odaklanması da kamuoyunda ayrıca dikkat çekmişti.

