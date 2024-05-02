Gelin ve damat silahla dehşet saçtı

Yayınlanma: 02.05.2024 - 17:20

Güncelleme: 02.05.2024 - 17:20

Karabük’te bir düğünde gelin ve damat birlikte tabancalarla peş peşe havaya ateş açtı. Gelin ve damadın hem kendi hayatlarını hem de çevredekilerin hayatlarını hiçe sayarak ateş etme anları cep telefonuyla kaydedildi. Gelin ve damadın ateş etme anları da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Ayrıca merkeze bağlı Cumayanı köyündeki düğünde de damat evin önünde havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Çevredekilerin hayatlarının hiçe sayıldığı görüntüler sosyal medyada tepki gördü.