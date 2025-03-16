‘Gemi su alıyor’ diyerek açıkladı: ‘En az 322 bin kişi işten çıkarıldı!’

Yayınlanma: 16.03.2025 - 22:29

Güncelleme: 16.03.2025 - 22:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konuşanları dinlerseniz ekonomi şahane ama gemi su alıyor! Ülkenin en büyük sorunu ekonomi. İki ayda en az 322 bin kişi işten çıkarıldı. Bu yılın ilk iki aylık döneminde işinden çıkarıldığı için işsizlik ödeneği almak umuduyla İşsizlik Sigortası Fonuna başvuranların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 39 bin 385 kişi artarak 321 bin 881 kişiye çıktı" ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarından devam eden Zeybek, şunları yazdı:

“BATIK KREDİLER 339 MİLYAR:

Özellikle bireysel krediler ve kredi kartı borçlarının takibe düşme eğiliminin son aylarda hızla artan bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık krediler bir haftada 5,4 milyar lira daha artarak 7 Mart itibariyle 339,1 milyar liraya yükseldi.

İCRA DAİRELERİNE 2 ,2 MİLYON YENİ DOSYA GELDİ:

İcra dairelerine 1 Ocak – 14 Mart günleri arasında gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,8 oranında artarak 2 milyon 162 bin oldu. İcra dairelerine bu dönemde 2 milyon 104 bin yeni dosya geldi.

SOFRALAR ET GÖRMÜYOR:

Türkiye'de kişi başını düşen kırmızı et tüketimi 16,6 kilo. Ancak Savaştaki Ukrayna’da ise bu rakam 17,4 kilo. AYIPTIR!

BU TABLODA TOKLUK ZOR :

• Ülkede 10 milyon kişi 25 bin liranın altında, açlık sınırı civarında bir ücretle çalışıyor.

• 65 yaş üstü nüfusun %13’ü geçinebilmek için, inşaat gibi ağır işler de dahil çalışıyor.

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 3 milyon 690 bin aile sosyal yardımla geçiniyor.

• Ülkede her 6 kişiden 1'i sosyal yardıma muhtaç, yardım alanlar 14 milyonu aşıyor.

SOFRALAR ET GÖRMÜYOR AMA KAMUDA HARCAMA ARTIYOR:

Tasarruf paketinin açıklandığı 13 Mayıs 2024’ten bu yana kamudaki harcamaları işte böyle arttı

• Sadece taşıt kiralama ve onarım giderleri %136 arttı. Taşıt giderleri, 2024 yılının ilk çeyreğinde 2,1 milyar TL iken, yılın son çeyreğinde yaklaşık 4 kat artarak 10,3 milyar TL'ye ulaştı. Yılın başında taşıt onarımı için 855 milyon TL ayrılırken yıl sonu 2,3 milyar TL’ye ulaştı.

• Haberleşme giderleri %100 artarak 8,1 milyar TL’ye ulaştı.

• Lojman ve sosyal tesis giderleri 6 katına çıktı, 4,1 milyar liraya ulaştı.

• Sadece kırtasiye ve baskı giderleri 27,6 milyar TL’yi buldu, 4 kat arttı.

• Temsil ve tanıtma giderlerine başlangıçta 1,9 milyar ayrılmışken 2,4 milyar ödendi.

ZEYTİNİN TANESİ 2 LİRA OLDU:

İktidar hatalı ekonomi politikaları, dar gelirlileri zeytine muhtaç hale getirdi.

Ekmeğin 1.25 lira olduğu pandemi yılı 2020'de zeytinin kilosu 28 liraydı. 2021’de 58 lira, 2022’de 88 lira, 2023’te 178, 2024’te 350 lira ve bu yıl da 390 lira oldu.

Yani zeytin 6 yılda 14 kat zamlandı. Zeytinin tanesi 2 lira oldu.

TARIM KREDİ 2,2 MİLYAR ZARAR ETTİ:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Piyasayı dengelemek" amacıyla görevler yüklediği kamu kuruluşlarından olan Tarım Kredi Marketçilik A.Ş. 2024'te rekor zarara imza attı.

2023’te 1,9 milyar TL kâr açıklayan şirket, 2024’te 2,2 milyar TL zarar etti.

8 YILDA 179 MİLYAR LİRA MÜTEAHHİTLERE AKTI:

"Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak" denilerek yapılan projelere milyarlarca lira akmaya devam ediyor.

2017'de 1,1 milyar lira olan garantili geçiş, yolcu, hasta ödemeli projelere yapılan ödemeler geçen yıl 60 milyar lirayı aştı.

8 yılda çılgın projelere giden para 53,5 kat arttı.

HER 5 ZENGİNDEN 4’ÜNÜN VERGİSİNE BAKILMADI:

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 2024 yılı faaliyet raporuna göre Türkiye’de geçen yıl 3 milyon 797 bin 864 vergi mükellefinin yalnızca % 2.06’sı (78 bin 187 mükellef) incelendi. 2022 yılındaki %2.26’lık oranın bile gerisinde kaldı.

65 milyon liranın üzerindeki geliri kapsayan en zenginler grubunda ise 7 bin 645 mükellefin yalnızca 1.494’ü incelendi.

Yüzde 19.54’lük inceleme oranıyla her 5 zengin mükellefin 4’ünün incelenmediği ortaya çıktı.”