Gençler bu yanıtı daha çok verdi: 'Hiçbir kuruma güvenmiyorum'

Yayınlanma: 18.09.2024 - 12:54

Güncelleme: 18.09.2024 - 13:10

Asal Araştırma'nın yurttaşların kurumların güvenirliğine ilişkin yaptığı ankette demografik özelliklere göre görülen değişiklikleri yayımladı.

Araştırma şirketi yapılan araştırmada öne çıkan başlıkları şöyle sıraladı:

Gençler ve üniversite/lisansüstü okuyan kesim en çok Ordu ve Polis’e güveniyor.

Gençlerde hiçbir kuruma güvenmiyorum yanıtı genel ortalamanın 10 puan üzerinde.

Kadınlarda Cumhurbaşkanlığına güven erkeklere oranla daha yüksek.

EN YÜKSEK GÜVEN ORDUYA

2 bin katılımcıyla gerçekleşen ankette yüzde 2 ile Diyanet güven açısından sondan dördüncü, yüzde 1,4 ile yargı ise sondan üçüncü kurum oldu. Cumhurbaşkanlığı ise yüzde 11,1 ile 3'üncü sırayı aldı.

Ankette yer alan sıralama ve oranlar şöyle:

Ordu:%19.7

Polis: %16.5

Cumhurbaşkanlığı:%11.1

TBMM:%10.2

Bankalar:%4.2

ÖSYM:%4.0

YSK:%3.5

Belediyeler:%2.9

Diyanet:%2.0

Yargı:%1.4

Politikacılar:%1.0

Medya:%0.9

Hepsine güveniyorum:%4.4

Hiçbirine güvenmiyorum:%18.2