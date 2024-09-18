Gençler bu yanıtı daha çok verdi: 'Hiçbir kuruma güvenmiyorum'
Asal Araştırma yurttaşların kurumlara olan güvenini demografik özelliklere göre ölçümledi.
Asal Araştırma'nın yurttaşların kurumların güvenirliğine ilişkin yaptığı ankette demografik özelliklere göre görülen değişiklikleri yayımladı.
Araştırma şirketi yapılan araştırmada öne çıkan başlıkları şöyle sıraladı:
Gençler ve üniversite/lisansüstü okuyan kesim en çok Ordu ve Polis’e güveniyor.
Gençlerde hiçbir kuruma güvenmiyorum yanıtı genel ortalamanın 10 puan üzerinde.
Kadınlarda Cumhurbaşkanlığına güven erkeklere oranla daha yüksek.
EN YÜKSEK GÜVEN ORDUYA
2 bin katılımcıyla gerçekleşen ankette yüzde 2 ile Diyanet güven açısından sondan dördüncü, yüzde 1,4 ile yargı ise sondan üçüncü kurum oldu. Cumhurbaşkanlığı ise yüzde 11,1 ile 3'üncü sırayı aldı.
Ankette yer alan sıralama ve oranlar şöyle:
Ordu:%19.7
Polis: %16.5
Cumhurbaşkanlığı:%11.1
TBMM:%10.2
Bankalar:%4.2
ÖSYM:%4.0
YSK:%3.5
Belediyeler:%2.9
Diyanet:%2.0
Yargı:%1.4
Politikacılar:%1.0
Medya:%0.9
Hepsine güveniyorum:%4.4
Hiçbirine güvenmiyorum:%18.2
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