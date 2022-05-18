Gençlere, ‘Neden yurtdışına gidiyorsunuz’ diye sordular, yanıt şaşırtmadı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, önceki gün yapılan Parti Meclisi toplantısında gençlerin neden yurtdışına göç etmek istediğine ilişkin çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Raporda şu tespitler yer aldı:

Hayranlıktan değil: Gençler Avrupa hayranlığından değil, Türkiye’de artık temel gereksinimlerini bile karşılayamadıklarından göç ediyor. Birçok genç, orada da Türkiye siyasetini takip ederek ülkeleri hakkında kaygılandıklarını anlattı.

Liyakat da neden: Gençlerin, eğitimli insana duyulan saygının yok olması, liyakatin ortadan kalkması gibi nedenlerle sevdikleri ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını gözlemledik. Kadınlar, taciz ve şiddete uğrama riskinin onları çok yorduğunu belirtti.

Antidepresan kullanımı: Ataması yapılmayan genç öğretmenlerle yapılan görüşmelerde birçok öğretmenin antidepresan kullandığı ortaya çıktı.