Gençlere, ‘Neden yurtdışına gidiyorsunuz’ diye sordular, yanıt şaşırtmadı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gençlerin neden yurtdışına göç etmek istediğine ilişkin çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, önceki gün yapılan Parti Meclisi toplantısında gençlerin neden yurtdışına göç etmek istediğine ilişkin çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Raporda şu tespitler yer aldı:
Hayranlıktan değil: Gençler Avrupa hayranlığından değil, Türkiye’de artık temel gereksinimlerini bile karşılayamadıklarından göç ediyor. Birçok genç, orada da Türkiye siyasetini takip ederek ülkeleri hakkında kaygılandıklarını anlattı.
Liyakat da neden: Gençlerin, eğitimli insana duyulan saygının yok olması, liyakatin ortadan kalkması gibi nedenlerle sevdikleri ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını gözlemledik. Kadınlar, taciz ve şiddete uğrama riskinin onları çok yorduğunu belirtti.
Antidepresan kullanımı: Ataması yapılmayan genç öğretmenlerle yapılan görüşmelerde birçok öğretmenin antidepresan kullandığı ortaya çıktı.
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