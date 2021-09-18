Gençlerle buluşan Erdoğan, Ahmet Kaya dinledi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de üniversiteyi kazanan gençlerle bir araya gelerek Ahmet Kaya'nın şarkılarına eşlik etti. MHP lideri Devlet Bahçeli, 2013 yılında Erdoğan'ın Ahmet Kaya ile ilgili sözlerine sert tepki göstermişti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Gençlerle Buluşma Programı kapsamında Mersin’de üniversiteyi kazanan gençlerle bir araya geldiği görüntüler paylaşıldı.
Üniversite yıllarının aynı zamanda gençlerin fikri donanımlarını güçlendirdikleri, siyasi görüşlerini şekillendirdikleri dönemler olduğunu söyleyen Erdoğan, gençlere “Yabancı dil öğrenin” çağrısı yaptı. Erdoğan, medyanın ve sosyal medyanın büyük bir kısmının yalan veya saptırma üzerine kurulu manipülasyon araçları olduğunu öne sürerek bu organlar üzerinden yaptığı çağrıda, “Popüler sanatçı, fenomen, şovmen gibi kişilerin yönlendirmesiyle asla fikir ve tutum belirlemeyin” dedi.
Programda, Erdoğan’a müzik dinletisi de yapıldı. Dinletide, klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, Ahmet Kaya’nın parçalarını söyledi.
Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'nin geçmişte Ahmet Kaya şarkısı söylediği için hedef aldığı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü Gençlerle Buluşma Programı etkinliğinde Kaya'nın 'Giderim' şarkısını söyledi. İşte on anlar...— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 18, 2021
BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Erdoğan 2013 yılının kasım ayında Diyarbakır'a yaptığı bir ziyaret sırasından Ahmet Kaya'nın söylediği "Ağlama Diyarbakır" şarkısını seslendirerek şunları söylemişti:
- 'Ben yandım siz yanmayın Allah aşkına' diyordu. 'Şimdilik Hoşçakalın gözüm' diyordu. 'Hoşça kal ey sevgilim Türkiye' diyordu. Ne var ki vatana hasret, dosta hasret şekilde tam 13 yıl önce bugün bir 16 Kasım’da gurbette hayata veda etti. Ahmet Kaya’yı Diyarbakır’ın Malatya’nın evladını, Türkiye’nin sesini, sevgili dostum Ahmet Kaya’yı rahmetle yad ediyorum.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Başbakan keşke burada olsaydı diyerek özlemini haykırmış, protokolde gözyaşları sel olup birbirine karışmıştır. Şehitlere tek bir damla gözyaşı dökmeyen, izansızlar, insafsızlar ve hep nefsine tapan kibir yuvaları koro oluşturup, PKK’li Ahmet Kaya’nın ağıdını ölümünden 13 yıl sonra yapmışlardır" diyerek Erdoğan'a tepki göstermişti.
'ERDOĞAN MADEM BU KADAR AHMET KAYA HASTASIDIR, O ZAMAN EN KISA SÜREDE BİR ANIT YAPTIRMALI'
Bahçeli'nin sözlerine şu şekilde devam etmişti:
- Hangi devletin yöneticileri böyle bir kokuşmuşluğun içinde olmuştur? Başbakan PKK’lı Ahmet Kaya’dan bazı zırvalar dile getirirken önüne gelen ağlamıştır. Başbakan keşke burada olsaydı diyerek özlemini haykırmış, protokolde gözyaşları sel olup birbirine karışmıştır. Şehitlere tek bir damla gözyaşı dökmeyen, izansızlar, insafsızlar ve hep nefsine tapan kibir yuvaları koro oluşturup, PKK’lı Ahmet Kaya’nın ağıdını ölümünden 13 yıl sonra yapmışlardır.
- Başbakan Erdoğan madem bu kadar Ahmet Kaya hastasıdır, madem kardeşi olarak görmektedir, o zaman en kısa sürede bir anıt yaptırmalı, orayı kendisine mesken tutmalı, yakınlarında ev tutarak sürekli anıtı seyretmelidir.
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