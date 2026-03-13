Gençlik örgütlerinden Doğan Avcıoğlu’nun 100. doğum günü için ortak açıklama

Çoğunluğu öğrenci toplulukları, gençlik örgütleri ve yayın çevrelerinden oluşan 17 kurum, yurtsever-devrimci aydın Doğan Avcıoğlu’nun 100. doğum yıldönümü dolayısıyla ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Avcıoğlu’nun Türkiye’nin siyasal ve düşün hayatında önemli bir yer tuttuğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye siyasal ve düşün hayatının en önemli isimlerinden biri olan ‘tabu yıkıcı’ aydınımız Doğan Avcıoğlu’nu doğumunun 100. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN TEMEL MESELELERİNİ TARTIŞMAYA AÇTI”

Ortak açıklamada Avcıoğlu’nun özellikle kalkınma, bağımsızlık, planlama ve toplumsal dönüşüm konularında önemli tartışmalar başlatan bir aydın olduğu ifade edildi. Açıklamada, Yön ve Devrim dergilerinin Türkiye’de siyasal ve ekonomik yönelimlere ilişkin düşünsel bir tartışma zemini yarattığı belirtilerek, bu yayınların farklı görüşlerin tartışıldığı önemli platformlar olduğu kaydedildi.

“TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİNE YÖNELİK TEZLER ORTAYA KOYDU”

Metinde, Doğan Avcıoğlu’nun Mustafa Kemal Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışını temel alan kalkınma ve demokratikleşme perspektifine yönelik özgün tezler geliştirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Avcıoğlu’nun Türkiye’de siyasal düşünce tarihinin kalıcı referans noktalarından biri haline geldiği ve fikirlerinin güncelliğini koruduğu belirtildi.

“TABULARA MEYDAN OKUYAN BİR AYDIN”

Açıklamada Avcıoğlu’nun yalnızca teorik bir düşünür değil, aynı zamanda dönemin siyasal ve kültürel tabularına meydan okuyan bir isim olduğu da ifade edildi.

Nazım Hikmet’in şiirlerinin yayımlanmasının dahi tutuklanma gerekçesi sayıldığı bir dönemde Avcıoğlu’nun Yön dergisinde bu şiirlere yer verdiği ve ardından kitaplaştırarak sansür zincirini kırdığı hatırlatıldı.

“BAĞIMSIZ VE HALKÇI TÜRKİYE İDEALİ SÜRÜYOR”

Ortak açıklamada, küresel ve bölgesel gelişmelerin hız kazandığı bir dönemde üretim, kalkınma, eşitlik ve bağımsızlık konularının yeniden tartışılmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Farklı topluluk ve yayın çevrelerinden oluşan imzacı kurumlar, açıklamada şu değerlendirmeye yer verdi:

“Doğan Avcıoğlu’nun 100. doğum yılında onun düşünsel mirasını saygıyla anıyor, bağımsız ve halkçı bir Türkiye idealinin mücadelemizde sürdüğünü bir kez daha vurguluyoruz.”

AÇIKLAMAYA İMZA ATAN KURUMLAR

Açıklamaya imza atan kurumlar arasında Üniversiteli Cumhuriyetçiler, Sosyalist Cumhuriyet Gençliği, Atatürkçü Düşünce Derneği Sakarya Gençlik Kolları, TMMOB Sakarya Makine Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Komisyonu, Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu, İstanbul Üniversitesi 1923 Topluluğu, TOGÜ Zooteknik Kulübü, Sosyalist Kültür, Yarınlar Kültür, Hararet.org, Ulusal Hafıza, Kemalist Yön Hareketi, İhtilal Medya, Yön-Devrim Topluluğu, Bilim ve Sosyalizm Dergisi, İleri Gazetesi ve Çevrimiçi Dergisi yer aldı.