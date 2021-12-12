Genel Sağlık İş Başkanı Uğur'dan 5 dakikalık randevu genelgesine tepki
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, Sağlık Bakanlığı’nın 81 ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki (MHRS) beş dakikalık randevulara ilişkin gönderdiği genelgeyle, sorumluluğun sağlık çalışanlarına yüklendiğini belirtti. Uğur, “Az sayıda personeli daha çok çalıştıralım, sorun çözülsün yaklaşımı kabul edilemeyeceği gibi sorunun çözümüne de katkı sağlamayacaktır. Asıl sorun, personel sayısının yetersizliği” dedi.
Sağlık Bakanlığı, MHRS’de beş dakikada bir verilen randevulara getirilen eleştirilerin ardından il sağlık müdürlüklerine genelge göndermişti. Bakan Fahrettin Koca imzalı yazıda, “Muayene süreleri hekime ve branşa göre ayarlanabilir. beş dakikada bir muayeneden sakınılmalı” denilmişti.
Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, atanamayan sağlık çalışanları olduğuna da dikkat çekerek “Hekim sayısı yetersizdir, üstüne pek çok hekim çalışma şartlarının kötülüğü nedeniyle istifa yolunu seçmektedir. Ancak siyasi iktidar, atama yaparak sorunu çözmekten kaçınmaktadır” diye konuştu.
‘SAĞLIK BAKANLIĞI SORUMLULUK ALMALI’
Sağlık Bakanlığı’nı etkin bir planlama yapmak için sorumluluk almaya çağıran Derya Uğur şunları kaydetti:
“Sağlık çalışanları için esnek çalışmanın dayatılmasına yol açacak uygulamalardan kaçınılmalı. Sevk zincirinin kurulamamış olması yığılmalara sebep olmaktadır. Kademeli ve etkin bir sevk zincirinin oluşturulması sağlanmalı. Hekimlere performans baskısıyla daha çok muayene ve işlem dayatması yapılarak sorun çözülemez. Halkın nitelikli sağlık hizmeti alması için kamucu bir yaklaşımla sağlık hizmetlerine bakılmalı.”
Derya Uğur
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