Tokat'ta sağlık çalışanı, 10 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Tokat'ta bir sağlık çalışanının, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen küçük çocuğu öldüresiye darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mehmetpaşa Mahallesi Tahir Efendi Caddesi'nde16.30 sıralarında iddiaya göre, Tokat Diş Hastanesi'nde tekniker olarak çalıştığı öğrenilen Ö.S. isimli kadın, evinin ziline basıp kaçtığı gerekçesiyle 10 yaşındaki yabancı uyruklu O.S'yi öldüresiye darp etti.
Bir süre küçük çocuğun boğazını sıkan sağlık çalışanı daha sonra yoluna devam etti. Olay bir güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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