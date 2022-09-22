Yeni Dizi 'Aldatmak' başlıyor: Aldatmak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Televizyon dünyası yeni bir döneme girerken, iddialı dizilerde seyirciyle buluşmaya başladı. ATV'de başlayacak yeni dizi aldatmak, oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicilerin dikkatini çeken yapımlar arasında yer alıyor. Aldatmak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Televizyon dizileri yeni sezona girerken, birçok iddialı yapım da tanıtım videolarıyla gündeme oturdu. Tanıtım videosuyla birlikte izleyicinin dikkatini çeken yeni yapımlar arasında yer alan 'Aldatmak' dizisinin birçok ayrıntısı izleyicinin dikkatini çekti. İşte, yeni dizi 'Aldatmak' ile ilgili merak edilenlerin cevabı...
ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Güzide, birçok evliliği yıkılmaktan kurtarmış, pek çok çocuğun hak ettiği sevgiyi görmesini sağlamış ve daima adaletin yanında olan, prensipli ve dürüst bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla beraber mutlu bir ailesi olan Güzide, onurlu bir hayat yaşadıklarını, örnek bir aile olduklarını ve evliliklerinin de daima böyle devam edeceğini sanmaktadır. Fakat birgün kendisinin neden olduğu ve sonrasında tesadüfen gelişen olayların ardından örnek ve mutlu sandığı ailesinin kumdan bir kaleye dönüştüğünü görecektir.
ALDATMAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
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Vahide Perçin
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Ercan Kesal
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Mustafa Uğurlu
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Cem Bender
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Yusuf Çim
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Caner Şahin
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Feyza Sevil Güngör
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Asena Girişken
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Cem Sürgit
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Meltem Baytok
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Hatice Deniz
ALDATMAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni yayın döneminin gelmesiyle birlikte izleyiciyle buluşacak yeni yapımlar arasında yer alan 'Aldatmak' dizisi 22 Eylül Perşembe itibariyle yani bugün ilk bölümüyle yayında olacak.
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