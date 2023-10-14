Gercüş’te araçlar kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Yayınlanma: 14.10.2023 - 15:47

Güncelleme: 14.10.2023 - 15:47

Feci kaza, öğleden sonra Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 47 ACR 943 plakalı hafif ticari araç ile 07 FUA 77 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.