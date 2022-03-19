Gergerlioğlu'ndan Kocaeli Valisi Yavuz'a: Selahattin Demirtaş en büyük aday olduğu için zindanda tutuluyor

19 Mart 2022 Cumartesi, 17:28

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP'li bir bakana ülkenin tahammülü olmadığı yönünde açıklamalar yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a tepki gösterdi.

Gergerlioğlu, “Sen devletin bir memurusun. Sen bu sözleri bu ülkenin üçüncü büyük partisine söyleyemezsin” dedi. Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna da değinen Gergerlioğlu, “Cumhurbaşkanlığı’nın en büyük adaylarından birisi olduğu için o zindanlarda tutulduğunu bu ülkenin tüm insanları biliyor” dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli’de nevruz alanında yaptığı konuşmada; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un "Bu ülkenin PKK'li, HDP'li bir içişleri bakanına, bir milli eğitim bakanına, bir cumhurbaşkanı yardımcısına tahammülü yoktur" ifadelerine tepki gösterdi.

"GEÇEN SENE 'KAZANACAĞIZ' DEMİŞTİM, BUGÜN BURADAYIZ"

Gergerlioğlu, “Geçen sene burada değildim. Bu meydana telefonla bağlanmıştım. Neden? Çünkü vekiliniz olan beni; Meclis’te haksız, hukuksuz, haramice bir kararla vekilliğimi düşürmüşlerdi. Beni o Meclis’e gönderen sizleri; bu ülkeden çıkarmak, göndermek istiyorlardı çünkü bir milletvekilini haksızca milletin Meclisi’nden çıkarmaya çalışmak bu milleti bu ülkeden bu topraklardan kovalamak demekti… ‘Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız’ demiştim. İşte bugün buradayız” dedi.

Gergerlioğlu, şunları söyledi:

Kocaeli Valisi’nin son günlerdeki sözlerini duydunuz. Diyor ki Kocaeli Valisi, amirlerine yaslanarak; ‘HDP’li bir içişleri bakanı olmaz, HDP’li bir adalet bakanı olamaz’ diyor. Kocaeli Valisi’ne buradan sesleniyorum: Kocaeli Valisi sen kimsin ya? Sen devletin bir memurusun. Sen hangi hakla millete karşı mücadele ediyorsun? Sen milletin işlerini idare etmekle görevli bir memursun. Haddini bil! Sen bu sözleri bu ülkenin üçüncü büyük partisine söyleyemezsin. Eğer ki siyasal alana girmek istiyorsan buyur gel. AK Parti’den adaylığını koy çık karşımıza al boyunun ölçüsünü. Yahu sana açıkça söyleyeyim Kocaeli Valisi; bu ülkede HDP’den iki bakan oldu sizin o bakanlarınızdan bin kat daha ahlaklı, dürüst bir şekilde bakanlık yaptı ve daha onlarca da bakan olacak, bunu çok iyi bil. Şunu da iyi bil ki HDP’den içişleri bakanı da olur cumhurbaşkanı da olur.

"SANA YERİNİ HATIRLATIYORUM"

Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna da değinen Gergerlioğlu, “Neden onun içeride olduğunu, sadece HDP’den değil; Cumhurbaşkanlığı’nın en büyük adaylarından birisi olduğu için o zindanlarda tutulduğunu bu ülkenin tüm insanları biliyor. Bu çok açık bir gerçek. Kalkmışsınız böyle saçma ve hukuksuz laflar söylüyorsunuz. Yerinizi bilmiyorsunuz. Sana yerini hatırlatıyorum ve görevini hatırlatıyorum Kocaeli Valisi. Yahu bu ülkede en pahalı ekmeği neresi yiyor? Kocaeli yiyor. Kocaeli Valisi sen bu şehrin ekmek sorununu halledememişsin kalkmışsın ‘HDP’den İçişleri Bakanı olmaz.’ Hadi oradan, haddini bil” dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu