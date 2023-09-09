Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın... Alevler tüm tesisi sardı!
Manisa'da, içerisinde madeni yağ, boya ve kimyasal maddelerin de olduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, alevler kısa sürede tüm tesisi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İçerisinde madeni yağ, boya ve kimyasal maddelerin olduğu öğrenilen tesiste söndürme çalışmaları sürerken, itfaiye ekiplerin maske ve oksijen tüpüyle alevlere müdahale etmeleri dikkat çekti.
Ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği bildirildi.
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