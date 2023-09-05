Son Dakika... İstanbul'da yangın: Çevre binalara yayılıyor

Yayınlanma: 05.09.2023 - 12:26

Güncelleme: 05.09.2023 - 13:01

Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.