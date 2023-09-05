Son Dakika... İstanbul'da yangın: Çevre binalara yayılıyor

Son dakika haberi... Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra bitişiğindeki 3 binaya da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 12:26
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Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.


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İstanbul Ataşehir Yangın

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