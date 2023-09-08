Son Dakika: Vezneciler Metro İstasyonu'nda yangın!
Son dakika haberi... Vezneciler Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı.
İstanbul'da Vezneciler Metro İstasyonu'nda ilk belirlemelere göre yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı.
İstasyonu bir anda duman kaplarken panik yaşandı.
Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.
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