Son Dakika: Vezneciler Metro İstasyonu'nda yangın!

Son dakika haberi... Vezneciler Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı.

DHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 17:17
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İstanbul'da Vezneciler Metro İstasyonu'nda ilk belirlemelere göre yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı.

İstasyonu bir anda duman kaplarken panik yaşandı.

Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.


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Yangın yürüyen merdiven metro merdiven

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