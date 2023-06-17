Geri manevra yapan otomobil öğrencilere çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geri manevra yapan otomobil iki öğrenciye çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 17.06.2023 - 09:47
Geri manevra yapan otomobil öğrencilere çarptı: 2 yaralı
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Zafer Mahallesi’ndeki Okullar Bölgesi’nin bulunduğu yol üzerinde, geri manevra yapan bir otomobil yaya halindeki Alperen Mustafa K. ve Sıla İ.’ye çarptı.

Yaralı öğrenciler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazaya karışan araç ise olay yerini terk etti. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.


tekirdağ Çorlu

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