Geri manevra yapan otomobil öğrencilere çarptı: 2 yaralı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geri manevra yapan otomobil iki öğrenciye çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Zafer Mahallesi’ndeki Okullar Bölgesi’nin bulunduğu yol üzerinde, geri manevra yapan bir otomobil yaya halindeki Alperen Mustafa K. ve Sıla İ.’ye çarptı.
Yaralı öğrenciler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kazaya karışan araç ise olay yerini terk etti. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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