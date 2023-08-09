'Geri vites' geldi: Kars'ta 8 kişinin ölümüne neden olan otobüs firması, sektörden çekilme kararından vazgeçti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından, firmanın sahibi olduğu Turgut Reis Group, yolcu taşımacılığı sektöründen çekilme kararından vazgeçtiğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 14:28
Abone Ol google-news

Bursa'dan Kars'a giden Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, 30 Temmuz günü Sarıkamış ilçesi Karakurt Viyadüğü'nde, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada, otobüsteki 8 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.

Turgut Reis Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis, kazanın ardından 4 Ağustos günü yaptığı açıklamada, otobüs işletmesini kapatma kararı aldıklarını belirterek, "Bu elim kazadan dolayı 27 yıldır Kars halkına hizmet veren Turgutreis Otobüs İşletmesi'nin faaliyetlerini yönetim kurulu kararıyla 20 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla kapatma kararı aldık” dedi.

FİRMADAN 'GERİ VİTES'

Ancak şirket, yeni bir açıklama yaparak, çekilme kararından vazgeçtiklerini duyurdu.

Karslı vatandaşların, firma çalışanları ve paydaşların firmanın kapatılmaması yönündeki talepleri ve desteklerinin, aldıkları yeni kararda etkili olduğunu belirten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis, “Binlerce hemşehrimizin bizlere destek olduğu ve ricada bulunduğu bu durum karşısında kayıtsız kalamazdık. Biz de yönetim kurulu kararıyla ‘kapatma’ kararını geri çektik” ifadelerini kullandı.


Bursa Kars yolcu otobüsü otobüs

İlgili Haberler

Kars'taki 8 kişinin öldüğü otobüs kazasında yeni gelişme: Firma, yolcu taşımacılığından çekildi

Kars'taki 8 kişinin öldüğü otobüs kazasında yeni gelişme: Firma, yolcu taşımacılığından çekildi
Yolculardan ikisi ölmüştü... Kars'taki 'taksi' saldırısında yeni gelişme

Yolculardan ikisi ölmüştü... Kars'taki 'taksi' saldırısında yeni gelişme
Papara kimin, sahibi kim? Trabzonspor'un yeni stadyum sponsoru Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Papara kimin, sahibi kim? Trabzonspor'un yeni stadyum sponsoru Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında, nereli?

En Çok Okunan Haberler