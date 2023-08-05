Yolculardan ikisi ölmüştü... Kars'taki 'taksi' saldırısında yeni gelişme

Yayınlanma: 05.08.2023 - 09:11

Güncelleme: 05.08.2023 - 09:31

Kars’ta geçen günlerde ticari taksiye düzenledikleri saldırıda 2 kardeşin ölümüne neden olan şüpheli 5 kişi, polisin 50 saatlik kamera kaydını izlenmesi sonucu yakalandı.

Düzenlenen operasyonla Erzincan’da yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"POLİS 50 SAATLİK KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ"

Kars’a il dışından kiralık araç ile gelerek silahlı saldırı düzenleyen saldırganların yakalanması için başlatılan geniş çaplı çalışmada polis, 50 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izledi.

İzlenen kamera kayıtlarıyla yola çıkan polis, kiralık aracı ve saldırı da kullanılan 1 tabanca ve 1 Kaleşnikof adı verilen AK-47 tüfek ve çok sayıda farklı ebatlarda fişeği Sarıkamış’ta ormanlık alanda gömülü olarak buldu.

BÖLGE İLLERİNE BİLGİ VERİLDİ

Terk edilen araç ve bulunan silahların ardından bölge illerdeki İl Emniyet Müdürlüklerine de bilgi veren polis, çalışmalarını yoğunlaştırırken, şüpheliler Plaka Tanıma Sistemine takıldı.

Plaka Tanıma Sistemine takılan F.D., M.Y., O.G. ve N.F.A. Erzincan’ın Tercan ilçesinde düzenlenen operasyon kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak Kars’a getirilen, şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

“Ateşli silahla kasten öldürme, kasten yaralama ve 6136 SKM” suçlarıyla tutuklanan saldırganlar cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Olay; Kars merkez Aydınlıkevler Mahallesi’nde seyir halindeki ticari taksi içinde bulunan 3 kardeşe 30 Temmuz 2023 tarihinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda taksi şoförü ile 3 kardeş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise bölgeden otomobil ile kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıda yalanan 3 kardeşten Ö.B ve N.A.B. hayatını kaybetmişti.