Gerici Yeni Akit, Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen'i hedef gösterdi
Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaralarını sarmaya çalıştığı şu günlerde; gerici Yeni Akit, Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen'i hedef gösterdi. Akit, Kalkandelen'e "İslam'a ve Müslümanlara böyle kin kustu" iftirasıyla saldırdı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi derinden sarstı. Şu ana kadar 24 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.
Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken; bu süreçte binlerce yurttaş, yardımların kendilerine ulaşamadığı, ekiplerin bölgeye gelmediğini veya geç geldiğini haykırmaya da devam ediyor.
HEDEF GÖSTERDİLER
Afetzedeler canının derdindeyken; gerici Yeni Akit 'gazetesi', “Koyun Can Derdinde, Kasap Et Derdinde” başlıklı yazısında devletin eksikliklerini yazan Zülal Kalkandelen'i hedef aldı.
‘Gazete’, Kalkandelen’i “Cumhuriyet gazetesi yazarından iğrenç sözler! İslam’a ve Müslümanlara böyle kin kustu” ifadeleriyle açıkça hedef gösterdi.
KALKANDELEN NE DEMİŞTİ?
Zülal Kalkandelen, 12 Şubat Pazar tarihli “Koyun can derdinde, kasap et derdinde” başlıklı yazısında; depremin ilk gününden bu yana yurttaşların ortak bir amaç uğruna örgütlenmesini vurgulayarak, bu süreçte devletin eksikliklerini ve koordinasyonsuzluğunu gözler önüne sermişti.
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