Gericiler hedef aldı Başsavcılık harekete geçti

18 Aralık 2022 Pazar, 22:27

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi ve BirGün yazarı Uğur Kutay, iddiaya göre 5 Aralık Pazartesi günü "Senaryo Yazımı" dersi sırasında bir grup öğrenciyle tartışma yaşadı. Şikayet edilen Kutay hakkında üniversite yönetimi tarafından ‘dini değerlere hakaret’ suçlumasıyla soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında Kutay’ın derslerine ara verilirken YTÜ öğrencileri, Kutay’ın tarihi alıntılar yaparak ders anlattığını belirterek, "O sırada ve ‘anlatının’ tamamını dinlememiş bir öğrenci söylenenleri hakaret ve Kutay’ın şahsi fikirleriymiş gibi yansıttı" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından YTÜ'de öğrenci olmadıkları öğrenilen faşist bir grup, Uğur Kutay'ı hedef aldı. Camiye namaza geldikleri belirtilen grup, okul içinde tekbir getirerek yürüyüş gerçekleştirdi.

İHSAN ŞENOCAK VE "TALEBELERİ"NDEN BİLDİRİ

İlahiyatçı ve yazar İhsan Şenocak, Kutay'a karşı bildiri yayınladı. Bildiride, "Ey tescilli kafir Uğur Kutay, zerre kadar haysiyetin varsa ceddimiz Sultan Fatih'in fethettiği şehrimizden defol" ifadeleri yer aldı. Açıklamanın ardından gerici grubun tekbir getirdiği görüldü.

BAŞSAVCILIK DA HAREKETE GEÇTİ

Sabah'ın haberine göre Başsavcılık, Kutay hakkında "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlattı.