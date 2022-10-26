Gericilerin düzenlediği icazet töreninde yasa delindi, masaya Türk bayrağı serildi
Atatürk’ü hedef alan Reisül Kurra Mustafa Demirkan’ın yönettiği, düzenleyicileri arasında İsmailağa bağlantılı ismin de yer aldığı Çatalca’daki icazet töreninde, yasaya aykırı şekilde masaya Türk bayrağı serildi.
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef almasının ardından Diyanet’in “bağı yok” dediği Reisül Kurra Mustafa Demirkan’ın yönettiği, düzenleyicileri arasında İsmailağa bağlantılı ismin de yer aldığı icazet töreninde, yasaya aykırı şekilde masaya Türk bayrağı serildi.
Merkez Valisi Osman Kaymak, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in masanın önünde Demirkan ile poz vermesi dikkat çekti.
YİNE DEMİRKAN
Mayıs 2021’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katılımıyla Ayasofya’da düzenlenen bir icazet törenini “Reisül-Kurra Vekili” sıfatıyla yöneten Demirkan, konuşmasında Atatürk’ü hedef alarak, “Bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” dedi. Diyanet’in bir süre sonra “emekli olduğu için kurumla bağı olmadığını” savunduğu Demirkan, kamu görevlilerinin de katılımıyla yönettiği icazet törenlerine bir yenisini ekledi. İsmailağa bağlantılı Çatalca İlçe Müftülüğü’ne bağlı 15 Temmuz Şehitler Kuran Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan dokuz öğrenci için Mehmet Akif Ersoy Camisi’nde önceki gün icazet töreni düzenlendi. Merkez Valisi Kaymak, Çatalca Kaymakamı Ermiş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, İstanbul İl Müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, mahalle muhtarlarının da yer aldığı töreni, Demirkan yönetti. Törende konuşma yapanlar arasında İsmailağa Kuran kursu genel müdürü de olan 15 Temmuz Şehitler Kuran Kursu İdame ve Yaşatma Derneği başkanı ve Çatalca ilçe vaizi Muhammet Masum Vanlıoğlu da yer aldı.
POZ VERDİLER
Tören kapsamında mihrabın iki yanına renkli balonlar asılırken, Demirkan’ın tam önündeki masanın üzerine Türk bayrağı serildi. Ancak Türk Bayrağı Yasası’nda, Türk bayrağının “resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun masalara, kürsülere örtü olarak serilemeyeceği” hükmü bulunuyor. Söz konusu hükme karşın vali, kaymakam, müftü ve muhtar gibi kamu görevlilerin masanın başında poz vermesi dikkat çekti.
Video Haberler
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Meteoroloji'den '5 günlük' uyarı
- Cumhur'da derin çatlak
- Nebati'nin skandal sözleri gündem oldu
- Doğrudan gol oldu!
- Konuşmasındaki gizemli ses gündem oldu
- AKP'li Mahir Ünal için harekete geçildi
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi
- 20 saniyede her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
- TOGG açılış törenine katılacak mı?
- 'Röntgen filmini' alan oraya koştu