Gericilerin düzenlediği icazet töreninde yasa delindi, masaya Türk bayrağı serildi

26 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef almasının ardından Diyanet’in “bağı yok” dediği Reisül Kurra Mustafa Demirkan’ın yönettiği, düzenleyicileri arasında İsmailağa bağlantılı ismin de yer aldığı icazet töreninde, yasaya aykırı şekilde masaya Türk bayrağı serildi.

Merkez Valisi Osman Kaymak, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in masanın önünde Demirkan ile poz vermesi dikkat çekti.

YİNE DEMİRKAN

Mayıs 2021’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katılımıyla Ayasofya’da düzenlenen bir icazet törenini “Reisül-Kurra Vekili” sıfatıyla yöneten Demirkan, konuşmasında Atatürk’ü hedef alarak, “Bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” dedi. Diyanet’in bir süre sonra “emekli olduğu için kurumla bağı olmadığını” savunduğu Demirkan, kamu görevlilerinin de katılımıyla yönettiği icazet törenlerine bir yenisini ekledi. İsmailağa bağlantılı Çatalca İlçe Müftülüğü’ne bağlı 15 Temmuz Şehitler Kuran Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan dokuz öğrenci için Mehmet Akif Ersoy Camisi’nde önceki gün icazet töreni düzenlendi. Merkez Valisi Kaymak, Çatalca Kaymakamı Ermiş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, İstanbul İl Müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, mahalle muhtarlarının da yer aldığı töreni, Demirkan yönetti. Törende konuşma yapanlar arasında İsmailağa Kuran kursu genel müdürü de olan 15 Temmuz Şehitler Kuran Kursu İdame ve Yaşatma Derneği başkanı ve Çatalca ilçe vaizi Muhammet Masum Vanlıoğlu da yer aldı.

POZ VERDİLER

Tören kapsamında mihrabın iki yanına renkli balonlar asılırken, Demirkan’ın tam önündeki masanın üzerine Türk bayrağı serildi. Ancak Türk Bayrağı Yasası’nda, Türk bayrağının “resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun masalara, kürsülere örtü olarak serilemeyeceği” hükmü bulunuyor. Söz konusu hükme karşın vali, kaymakam, müftü ve muhtar gibi kamu görevlilerin masanın başında poz vermesi dikkat çekti.