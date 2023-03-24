Gezi Davası'nda tutuklanan avukat Can Atalay'a arkadaşlarından doğum günü mesajı!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 11:38

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 11:57

Gezi Davası’nda yargılanan ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan avukat Can Atalay’ın arkadaşları, doğum gününü kutladı.

"AZ KALDI"

Arkadaşları, 47 yaşına cezaevinde giren Atalay için, şu mesajı yayınladı:

“Sen bizim Can’ımızsın. Biz unutmuyoruz, unutmayız. Doğum gününü unutmayız mesela, sizi bizden ayırdıkları her günü hafızamıza kazıdığımız gibi aklımızda. Her afet, Gezi tutuklularını haklı çıkarırken, dışarıdaki mücadelede gözlerimizin sizi aradığı bu günleri unutmayız. Bu depremi unutmayız, unutturmayız. Yıkılan kentlerin, su basan çadırların, sayısı tam açıklanmayan o canların, apar topar kaldırılan enkazların hesabını sorarken birlikte olacağız. Az kaldı. Baharı özgürce karşılamak dileğiyle hasretle kucaklarız."

"İYİ Kİ BİZİM ARKADAŞIMIZSIN"

Cumhuriyet yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu da, Can Atalay'ın doğum gününü şu mesajlarla kutladı:

Barış Pehlivan, "Can kimsesizlerin kimsesi, yoksulların yoldaşıydı. Şimdi biz onun o zor günlerinde ona yarenlik yapmak için burada buluştuk. İyi ki doğdun Can, iyi ki varsın, iyi ki dostumuzsun" dedi.

Barış Terkoğlu ise, "Can Atalay iyi ki doğmuş, iyi ki yaşamış, iyi ki yanımızda, iyi ki de biz onun arkadaşıyız. Doğum gününü bir kez daha kutluyorum" diye konuştu.