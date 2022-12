Gezi Davası tutuklularından 2023 mesajları: 'Karanlığın sonunda ışık görülüyor'

31 Aralık 2022 Cumartesi, 16:02

Gezi Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 1887 gündür tutuklu iş insanı Osman Kavala ile haklarında 18’er yıl hapis cezası verilen ve 8 aydır tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater 2023 yılına cezaevinde girecek.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi Davası sanıklarını kaldıkları Marmara Cezaevi’nde ziyaret ederek, yeni yıl mesajlarını paylaştı.

Gezi Davası tutuklularının kendilerini ziyaret eden Çakırözer aracılığıyla gönderdikleri mesajlar şöyle:

Osman Kavala: Cezaevinde geçirmek zorunda bırakıldığım bu altıncı yılbaşı. Önümüzdeki yılın Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devletine yöneldiği bir yıl olmasının, hukuksuzlukların sona erdiği bir yıl olmasını ümit ediyorum. Yeni yılda insanların kolayca hapse sokulmadığı, koğuşlarda ölümü beklemediği, sokaklarda kadınların, madenlerde işçilerin katledilmediği bir ülkede özgürlüğü teneffüs edeceğimiz günleri görmeyi diliyorum. Sadece bizim için değil, herkes için hukuksuzlukların, adaletsizliklerin ve gaddarlıkların sona ereceği bir yıl olsun.

Can Atalay: Enseyi karartmıyoruz. Bu karanlığın sonunda ışık görülüyor. İçeride de olsak, dışarıda da olsak herbirimiz karanlığı aşmak için sabırla, olgunlukla üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Herkese mutlu yıllar.

Tayfun Kahraman: Kimse karamsarlığa kapılmasın, kimsenin kuşkusu olmasın. Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 çok güzel, çok aydınlık bir yıl olacak. Buna yürekten inanıyoruz.

Hakan Altınay: İnsafsız, izansız, kötülükle yüzyüze kaldığımız bir yıl geride kalıyor. 2023 iyiliğin, dayanışmanın, erdemin kazandığı bir yıl olacak. Türkiye’nin her yerinde akşam sefaları, gelincikler ve papatyalar açacak.

“2023 DEMOKRASİ, HUKUK, ADALET DOLU BİR YIL OLSUN”

Çakırözer, Gezi Davası sanıklarına ziyareti sonrası şu değerlendirmeyi yaptı:

“Osman Kavala’nın lehinde iki AİHM kararı olmasına rağmen altıncı kez yılbaşını cezaevinde geçirmek zorunda bırakılması, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay, Hakan Altınay ve Tayfun Kahraman’ın 8 aydır cezaevinde geçirdikleri her gün Türkiye’nin ayıbıdır. İstinaf mahkemesinin cezaları onayan kararı AİHM’e ikinci kez ‘Ben seni ve kararını tanımıyorum’ demektir. Bu insanlar hukukla adaletle ilgisi olmadan, tamamen siyasi gerekçelerle ve keyfi bir biçimde aylardır, yıllardır özgürlüklerinden, sevdiklerinden mahrum bırakılıyor. Her şeye rağmen moralleri çok yüksek. 2023’ten ülkemiz için umutlular. Cumhuriyetimizin 100. yılını adalet ile demokrasi ile taçlandıracağımız günlere az kaldı. 2023 yılının her şeyden önce bu haksız, hukuksuz; onları özgürlüklerinden, ailelerinden, sevdiklerinden mahrum bırakan bu keyfi tutuklamalara son vermesini diliyorum. Ülkemize 2023’te hukuk, demokrasi ve adalet gelmeli.”

“91 YAŞINDA CEZAEVİNDE TUTMAK ÖLÜME TERK ETMEKTİR”

Çakırözer, 28 Şubat davası sanıkları emekli askerler Ahmet Çörekçi ve İlhan Kılıç ile de görüştü. Çörekçi, Çakırözer aracılığıyla gönderdiği mesajında, “Ülkemizde gerçekten huzur gelmesini, birlik gelmesini kavgaların olmadığı bir yıl diliyorum. Bizlerle ilgiliyse adalet istiyoruz” dedi.

Çakırözer ise ziyareti sonrasında, “Çörekçi 91 yaşında, Kılıç ise 87 yaşında ve kalbinden rahatsız. Bu insanları bu yaşta ve bu sağlık koşullarında cezaevinde tutmak ölüme mahkum etmekten farksız. Üstelik Anayasa Mahkemesinin önünde dosyaları beklerken bu yapılamaz. Vural Avar’ın cezaevinde ölümünden hiç ders çıkarılmamış. Bir an önce bu askerler cezaevinden ev hapsine alınmalı, AYM de başvurularını ivedilikle görüşmelidir” çağrısında bulundu.