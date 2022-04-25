Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman kızıyla böyle vedalaştı
Gezi davasında hakkında 18 yıl ceza verilen İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman, küçük kızı Vera ile vedalaştı.
Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan ve tutuklanan Tayfun Kahraman'ın cezaevine gitmeden önce kızıyla vedalaştığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
"VERA’DAN AYIRILIRKEN…"
İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, mesai arkadaşı Kahraman'ın kızıyla vedasını, "Gezi’de milyonlarca insanın ayağa kalkıp her türlü toplumsal baskıya ettiği itirazın tüm ağırlığı bugün bu küçücük kuzunun omzuna yüklendi. Tayfun Kahraman arkadaşımız kızı Vera’dan ayırılırken…" sözleriyle paylaştı.
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