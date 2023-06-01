Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Toprak’tan süt uyarısı

Yayınlanma: 01.06.2023 - 12:38

Güncelleme: 01.06.2023 - 12:38

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle süt tüketiminin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“SÜT TÜKETİMİ İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL”

Ülkedeki ekonomik krize dikkat çeken Toprak, “Süt son yıllarda yaşadığımız enflasyonist ortam nedeniyle ciddi anlamda süt üretiminde de sıkıntılar yaşadık. Her ne kadar dünyada dokuzuncu, Avrupa’da da üçüncü sırada olsak da ne yazık ki yaşanan bu enflasyonist ortamda yem fiyatları ve diğer fiyatların yükselmesiyle birçok inek ne yazık ki kesime gönderildi ve süt üretiminde de düşüş olacağı malum ve ne yazık ki süt fiyatları da artmakta dolayısıyla insanların süte ulaşımında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı. Oysaki gıda bir haktır süt de bu gıdalardan biridir. Özellikle kalsiyum ve fosfor dişler ve kemiklerin gelişimi için önemli. Gene TİP2 diyabetinin azaltılmasında önemli bu yüzden en az her gün bir bardak süt ve süt ürünlerini tüketmekte fayda var” diye konuştu.

“SOKAK SÜTÜ KESİNLİKLE TÜKETİLMEMELİ”

Süt tüketimi konusunda yurttaşlara uyarılarda bulunan Başkan Toprak, “Hangi sütün içileceği önemli bir nokta. Ne yazık ki sokak sütü revaçta ve gıda eğitimi almayan kişiler tarafından ciddi bilgi kirliliği oluşturulmaktadır. Bizim önerdiğimiz süt ya Pastörize ya da UHT dediğimiz ambalajlı sütlerin tüketimidir. Eğer çiğ süt tüketilecekse de gene ambalajlı çiğ sütün tercih edilmesi. Çünkü sokak sütü hileye son derece açık durumda ve özellikle dışarıdan bulaşılar olabilir. Soğuk zincirin çoğu zaman kırıldığını normal havada da ortam sıcaklığında güğümlerde taşındığını görebiliyoruz. İçinden yağının alınıp başka ürünlerin katıldığını, su ve diğer bozulmayı engelleyici katkı maddesinin katıldığını ne yazık ki görebiliyoruz. O yüzden sokak sütü kesinlikle tüketilmemeli. Sokak sütü de aldığımız zaman bir kaynatma işleminden geçiriyoruz ve bu kaynatma işlemi de açık ortamda yüksek sıcaklıkta olduğu için bir takım besin kaybı meydana geliyor biz sadece beyaz su tüketmiş oluyoruz. Halbuki pastörizasyon ve sterilizasyon dediğimiz işlemlerde biz ısıl işlem uyguluyoruz bunlara kesinlikle dışarıdan bir katkı maddesi katılmaz, bu yanlış bir bilgidir” dedi.

“OKUL SÜTÜ PROJESİ DEVAM ETMELİ”

Toprak, yerel yönetimlerin ve hükümetin yurttaşlar için süt dağıtım projelerine devam etmeleri gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Süt kuzusu projesi İzmir’de son derece ciddi ve düzenli bir şekilde ilerliyor. Merkezi hükümetten de okul sütü projesi başlatılmıştı ama sonra sekteye uğradı ve kesildi. Mutlaka okul sütü projesi uygun koşullarda çiftçiyi rahatlatacak şekilde özellikle kooperatifler bununla ilgili baz alınabilir. Okul sütü projesi tekrardan geriye getirilmesi gerekiyor ki sağlık nesiller yetiştirebilelim”