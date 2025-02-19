'Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın' demişti: CHP'den AKP'li Sarıçam hakkında suç duyurusu

CHP, AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam hakkında sağlık çalışanlarına yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

'Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın' demişti: CHP'den AKP'li Sarıçam hakkında suç duyurusu
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DHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 13:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve milletvekilleri Kayıhan Pala, Aylin Yaman, Eylem Ertuğ Ertuğrul ile Murat Çan, sağlık çalışanlarına yönelik sözleri nedeniyle AKPKırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam hakkında; 'Tehdit', 'Halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' ile 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'HALKIMIZIN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ'

CHP'li Şahbaz, suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır AK Parti iktidarının sürdürdüğü 'Sağlıkta Dönüşüm' adı altındaki sağlıkta yıkım politikalarının sonuçları sağlık emekçilerine yüklenmeye çalışılmaktadır. Sağlık emekçileri, sağlıkta yaşanan sorunlar karşısında hedef gösterilmektedir. Cana kast düzeyinde hedef gösteren bu kelimeler, bu cümleler bir milletvekilinin ağzına yakışmamaktadır. Burada bizim gördüğümüz; toplumdaki, sağlıktaki şiddeti besleyen ve bu noktaya getiren onlarca sağlık emekçimizin darbedilmesine hatta hayatını kaybetmesine neden olan iktidarın bu şiddeti besleyen dilidir.

Bundan sonra da ülkemizde meydana gelecek olan, tüm sağlık çalışanlarımızın yaşayacağı tüm şiddet olaylarının müsebbibi bu sözler ve bu sözleri söyleyen iktidar zihniyetidir. CHP olarak iktidarı, Sağlık Bakanlığı'nı uyarmak istiyoruz. Sağlıkta sorunların çözümü için çalışacak, sağlık emekçilerinin güvenliğini sağlayacak yapı maalesef bugün sağlık emekçilerimizi hedef gösterir hale gelmiştir. Bu sözler toplumda kin, nefret ve düşmanlığı besleyen sözlerdir. Onun için bugün burada suç duyurusunda bulunduk. Sağlıkta şiddeti çözmesi gereken iktidar milletvekilinin bu şekilde konuşmasını da halkımızın vicdanına havale ediyoruz."


Etiketler: #sağlıkta şiddet #sağlık çalışanları #Sağlık Bakanlığı

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