Tuğrul Akşar
Tuğrul Akşar Son Yazısı / Tüm Yazıları

Havuz geliri artacak

16 Ağustos 2024 Cuma

İki gündür kaleme aldığım yazılarda yeni sezonda Süper Lig kulüplerinin finansal sıkıntılarına değindim. Bugün ise yayın ihalesinden ve diğer kalemlerden kulüplerin kasasına girecek paraya bakacağız. 2024’te yapılan yeni yayın ihalesiyle Süper Lig’in 2024-25 sezonunda yayın hakları satış bedeli 182 milyon dolar olarak belirlenmişti. 2023-24 sezonunda kulüplere dağıtılan havuz gelirleri ortalama kurdan 74.6 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2024-25’te alt liglere ödenecek ve TFF payı düşüldükten sonra kalan tutar Süper Lig kulüplerine dağıtılacak. Yeni yayın ihalesinin sonuçlanmasının ardından bu sezon şampiyonluk yaşayacak takımın alacağı prim de belli oldu. Bu kapsamda 2024-25 sezonunda parasal ödül yüzde 115 ile yüzde 145 arası artacak. 

Süper Lig 2024-2025 sezonu 19 takımla oynanıyor. Süper Lig ekiplerinin her biri, yeni sezonda döviz kurunda bir artış yaşanmasa dahi katılım bedeli olarak en az 86.5 milyon lirayı kasasına koyacak. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım, 2023-2024 sezonuna göre yüzde 115 daha fazla para kazanacak. Geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşayan kulüpler, her bir şampiyonluk için 7.18 milyon liralık ödülün sahibi olacak. Süper Lig şampiyonu 2024-2025 sezonunda prim olarak 86 milyon lira alacak. Takımlar alacakları her galibiyette 5.98 milyon lira, her beraberlikte ise 2.99 milyon lira kazanacak.

Süper Lig, Avrupa’da 1.06 milyar Avro’luk değeriyle 8. sırada yer alıyor. Bu sezon kulüp transferleriyle Süper Lig’in bonservis bedelleri üzerinden değeri 60 milyon Avro artarak 1.06 milyar Avro’ya ulaştı. Süper Lig’de kadro değeri en yüksek takım 252.4 milyon Avro’luk değeriyle Fenerbahçe olarak görünüyor. En düşük kadro değerine sahip takım ise 12.9 milyon Avro’luk değerle Bodrumspor. Ligimizde toplam 612 oyuncu bulunuyor. Bunun yüzde 42.5’i (260 oyuncu) yabancı oyuncu statüsünde.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Havuz geliri artacak 16 Ağustos 2024
Kulüplerin finansal dertleri 15 Ağustos 2024
Renkler farklı ama dertler aynı 14 Ağustos 2024

Günün Köşe Yazıları

Özdemir İnce
Özdemir İnce AK Parti kara parti
Olaylar Ve Görüşler
Yeniden devletçiliğe dönmek - Kemal Onur
Olaylar Ve Görüşler
İktidar olmak için - Ahmet Yorgun
Olaylar Ve Görüşler
Hak ihlali ve Can Atalay - Enver Kumbasar
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Neden başaramadığımızı anlatan mektup
Jale Özgentürk
Jale Özgentürk Acı ilacı yurttaşa içirmek işe yaramıyor
Sertaç Eş
Sertaç Eş Askere siyaset serbest mi?
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Koca 23 yıl... Tarım şahlanabilirdi, çöktü...
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Gençlerin sorunları
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer ‘Bizim’ çocuklar!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TBMM'de Filistin özel oturumu… Mahmud Abbas, Meclis'ten dünyaya seslendi

TBMM'de Filistin özel oturumu… Mahmud Abbas, Meclis'ten dünyaya seslendi
Haldun Taner Öykü Ödülü için başvurular başladı

Haldun Taner Öykü Ödülü için başvurular başladı
Özgür Özel'in ayağı kırıldı

Özgür Özel'in ayağı kırıldı
Hakan Fidan’dan Mahmud Abbas’a destek: ‘Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında’

Hakan Fidan’dan Mahmud Abbas’a destek: ‘Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında’
Dilruba cezaevinden seslendi: 'Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim, sindiremezler'

Dilruba cezaevinden seslendi: 'Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim, sindiremezler'
Günlük burç yorumları: 16 Ağustos 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Ağustos 2024 Cuma Balık burcu yorumu
Arama geçmişi ile gündem olan AKP'li trol hakkında suç duyurusu: 'Kendi pisliğini örtmek için Atatürk'e hakaret etmiş!'

Arama geçmişi ile gündem olan AKP'li trol hakkında suç duyurusu: 'Kendi pisliğini örtmek için Atatürk'e hakaret etmiş!'
Aydemir Akbaş yoğun bakıma alındı

Aydemir Akbaş yoğun bakıma alındı