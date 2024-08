Havuz geliri artacak

16 Ağustos 2024 Cuma

İki gündür kaleme aldığım yazılarda yeni sezonda Süper Lig kulüplerinin finansal sıkıntılarına değindim. Bugün ise yayın ihalesinden ve diğer kalemlerden kulüplerin kasasına girecek paraya bakacağız. 2024’te yapılan yeni yayın ihalesiyle Süper Lig’in 2024-25 sezonunda yayın hakları satış bedeli 182 milyon dolar olarak belirlenmişti. 2023-24 sezonunda kulüplere dağıtılan havuz gelirleri ortalama kurdan 74.6 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2024-25’te alt liglere ödenecek ve TFF payı düşüldükten sonra kalan tutar Süper Lig kulüplerine dağıtılacak. Yeni yayın ihalesinin sonuçlanmasının ardından bu sezon şampiyonluk yaşayacak takımın alacağı prim de belli oldu. Bu kapsamda 2024-25 sezonunda parasal ödül yüzde 115 ile yüzde 145 arası artacak.

Süper Lig 2024-2025 sezonu 19 takımla oynanıyor. Süper Lig ekiplerinin her biri, yeni sezonda döviz kurunda bir artış yaşanmasa dahi katılım bedeli olarak en az 86.5 milyon lirayı kasasına koyacak. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım, 2023-2024 sezonuna göre yüzde 115 daha fazla para kazanacak. Geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşayan kulüpler, her bir şampiyonluk için 7.18 milyon liralık ödülün sahibi olacak. Süper Lig şampiyonu 2024-2025 sezonunda prim olarak 86 milyon lira alacak. Takımlar alacakları her galibiyette 5.98 milyon lira, her beraberlikte ise 2.99 milyon lira kazanacak.

Süper Lig, Avrupa’da 1.06 milyar Avro’luk değeriyle 8. sırada yer alıyor. Bu sezon kulüp transferleriyle Süper Lig’in bonservis bedelleri üzerinden değeri 60 milyon Avro artarak 1.06 milyar Avro’ya ulaştı. Süper Lig’de kadro değeri en yüksek takım 252.4 milyon Avro’luk değeriyle Fenerbahçe olarak görünüyor. En düşük kadro değerine sahip takım ise 12.9 milyon Avro’luk değerle Bodrumspor. Ligimizde toplam 612 oyuncu bulunuyor. Bunun yüzde 42.5’i (260 oyuncu) yabancı oyuncu statüsünde.