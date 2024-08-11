Giresun'da düğünde rastgele açılan ateşte ölü sayısı 2’ye çıktı

Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde düğünde maganda kurşunuyla Hüseyin Ölçücü’nün (58) ardından Bilal Yetim de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 11:39
Giresun'da düğünde rastgele açılan ateşte ölü sayısı 2’ye çıktı
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Dün akşam Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde bir düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu merminin isabet ettiği Hüseyin Ölçücü( 58) ve Bilal Yetim’e (62) başından isabet etti.

Ağır yaralı olarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Ölçücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trabzon Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Bilal Yetim’de aradan geçen 5 saatin ardından hayatını kaybetti.

Olay sorasında Jandarma tarafından yapılan inceleme sonunda şüpheli olarak Muhterem D. (65) yakalanarak gözaltına alınırken, Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Fotoğraf: Arşiv


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