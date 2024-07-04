Giriş kapısına 11 milyon, öğrenciye sıvasız bina
Kastamonu Üniversitesi tasarruf tedbirlerini hiçe saydı. Üniversitenin ana giriş kapısını yaptırmak için 4 Haziran 2024’te ihale düzenlendi. İhale sonucunda 11 milyon 171 bin liralık sözleşme 25 Haziran 2024’te yapıldı. Olay basına yansıyınca “11 milyonluk kapı” tepki çekti.
Üniversite konuya ilişkin açıklama yaparak ihaleyi savundu. İhalenin yalnızca kapı değil, güvenlik altyapısı ve yağmur suyu altyapısını da kapsadığını bildirdi. Buna karşın üniversitede birçok eksiklik bulunuyor.
Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde öğrenimini sürdürürken okulun imkanlarından memnun kalmadığı için başka üniversiteye geçen bir öğrenci, sorunları Cumhuriyet’e anlattı.
İsmini vermek istemeyen öğrenci, “Asla tam olarak kurulabilmiş bir fakülte seviyesinde değildi. Bu geliştirmeleri yapmak yerine 11 milyon liraya kapı yapmayı uygun görmüşler. Ama veterinerlik fakültesine ödenek yoktu” diyerek tepki gösterdi.
Fakültenin hastanesinin de “laboratuvardan bozma” olduğunu söyleyen öğrenci, “Biz yeni bir bina talebinde bulunduğumuzda yeni bina yapılacak denmişti. Sonra Kastamonu Meslek Yüksekokulu’na (MYO) yeni bir bina tahsis edilirken veteriner fakültesine onlardan kalma tek katlı 3-4 tane binayı layık gördüler. O binaların tavanlarında sıvası bile yoktu. Bildiğiniz betonarmeydi. İnsanların ısınma gibi basit bir ihtiyacını karşılamaktan bile yoksun bir okul” dedi.
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