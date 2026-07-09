Glütensiz ürün pazarı sağlıklı beslenme mi, sosyal medyanın etkisi mi? ‘Özel sebep olmalı’

Son yıllarda glütensiz beslenme, yalnızca çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan bireylerin değil, sağlıklı insanların da tercih ettiği bir yaşam biçimine dönüştü.

Özellikle sosyal medyada yayılan içerikler ve hızla büyüyen glütensiz ürün pazarı, birçok kişiyi tıbbi bir gereklilik olmadan glüteni hayatından çıkarmaya yöneltiyor. Uzmanlar, tıbbi bir gereklilik bulunmadan glüteni tamamen hayatından çıkarmanın bazı besin ögelerinin yetersiz alınmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zelal Kal, glütensiz beslenmenin içerisinde glüten bulunmayan gıdaları içeren bir beslenme şekli olarak tanımlanabileceğini aktararak “Glüten, arpa, buğday, çavdarda bulunan bir proteindir. Bu protein bazı kişilerde sindirim semptomlarına sebep olabilir. Glütensiz beslenme bu durumların önlenmesini sağlayarak kişinin rahat bir sindirim sistemine sahip olması için önemli” dedi.

‘HAYATINIZDA OLSUN’

Çölyak hastalığının, bağışıklık sisteminin glütene reaksiyon göstermesiyle ince bağırsağa zarar verdiği bir hastalık olduğunu aktaran Kal, “Ömür boyu glütensiz beslenmeleri gerekir. Çölyak dışı glüten hassasiyeti olanlarda ise glüten tükettiklerinde şişkinlik, yorgunluk ve karın ağrısı gibi sindirim sorunları yaşanır” diye ekledi.

“Özel bir sebep yoksa glütenli beslenme hayatımızdan çıkarılmamalı” diyen Kal, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu konuda başta sosyal medya olmak üzere çok fazla ve farklı yerden gelen bilgiler var. Bu bilgiler insanların beslenme alışkanlıklarını bir moda eksenine itiyor. Hekim önerisi olmadan, alerji ve intolerans durumları yoksa glüten insan hayatından çıkarılmamalı. Glütensiz beslenme kilo verme ile ilişkilendirilmemeli. Tahıllardan alınması gereken vitamin ve mineral eksiklikleri daha ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Yeterli ve dengeli beslenme önemli.”

‘VİTAMİN VE MİNERALLER AÇISINDAN ÖNEMLİ’

Tam tahıllardan gelen glütenli besinlerin posasının, B grubu vitaminler ve bazı mineraller açısından önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zelal Kal, “Glütenli tam tahıllar; posa, demir, folat, B1, B2 ve B3 vitaminleri açısından önemli kaynaklardır. Gereksiz glütensiz beslenme, bu besin öğelerinin yetersiz alımına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Glütensiz beslenmede en çok demir, B12 vitamini, folik asit ve D vitamini eksiklikleri görüldüğüne değinen Kal, “Tip 2 diyabet hastalığı riskini artırır. İnsanların beslenme şekli moda olarak ele alınmamalı, herhangi bir alerjik reaksiyon, intolerans yoksa hekim kontrolü dışında bir beslenme şekli seçilmemeli” uyarısında bulundu.