Göç İdaresi Başkanlığı harcamayı kontrol edemiyor, altı yılda 12 milyar lira gitti
Göç İdaresi Başkanlığı 2015’te 179 milyon 980 lira ödenekle çalışmaya başladı. Bütçe 2021’de yüzde 2 bin 181 artışla 4 milyar 105 milyon 475 bin liraya ulaştı.
İktidar ve muhalefet arasındaki “göçmenler” tartışması sokağa yansıyan olaylar ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Bir yanda Türkiye’deki göçmenlerin sayısı, diğer yanda da göçmenler için harcanan para tartışılıyor.
HER YIL YÜKSELDİ
2013’te kurulan ve bir yıl sonra faaliyete başlayan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın faaliyet raporları, sadece başkanlığın bu alanda yaptığı harcamaları ortaya koydu. Başkanlığın 2015’ten bu yana ödeneği, her yıl katlanarak arttı. Artışın yanı sıra yıl içinde yapılan aktarmalarla harcamalar, belirlenen başlangıç ödeneğini de aştı. Böylece, 2015’te 179 milyon 980 lira ödenekle çalışmalarına başlayan başkanlığın harcaması 2021’de yüzde 2 bin 181 artışla 4 milyar 105 milyon 475 bin liraya ulaştı. Başkanlığın 2015’ten bu yana yaptığı harcama tutarı 12.1 milyar liranın üzerine çıkarken 2023’te 4.9 milyar, 2024’te ise 5.3 milyar lira harcama yapılması öngörülüyor.
Başkanlığın, özellikle geri gönderme merkezleri için gerçekleştirdiği ihaleler de dikkat çekiyor. Aralık 2021’den bu yana Kocaeli’nden Hatay, Çanakkale, Malatya ve Kayseri’ye kadar birçok ildeki geri gönderme merkezleri için milyonlarca liralık yemek ihaleleri yapıldı. Buna göre, Kocaeli’deki geri gönderme merkezi için 4.3 milyon, İstanbul’daki üç geri gönderme merkezi için 5.9 milyon, Hatay’daki merkez için 2.1 milyon, Çanakkale’deki merkez için 3.9 milyon, Malatya’daki merkez için 15.8 milyon ve Van’daki merkez için de 7.5 milyon liralık yemek alımı yapıldı. Ayrıca, bazı geri gönderme merkezlerine yönelik “düzensiz göçmenlerin sevkleri” içinde binlerce liralık araç kirandı.
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