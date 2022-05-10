HDP'li Mithat Sancar'dan 'sığınmacı' tepkisi: 'Saat başı karar değiştiren iktidarla karşı karşıyayız'

10 Mayıs 2022 Salı, 15:51

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM'deki haftalık olağan grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın "saat başı karar değiştirdiğini" belirten Sancar, "Meseleyi, 'öteki' düşmanlığını körükleyecek biçimde günlük siyaset için araçsallaştıran sadece iktidar değil, diğer muhalefet partileri de veya kendilerine muhalefet partileri diyen çevreler de aynı oyunun parçası durumunda. Nefret, kin, gerilim politikalarından başka yol tanımayan anlayışlar, bu politikaları sığınmacılar üzerinden hayata geçirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.



"GEZİ YARGILAMASI; DÜNYA TARİHİNDE, KUMPAS LİSTELERİNİN EN BAŞINDA YER ALACAK"

Gezi Parkı Davası'ndan çıkan kararı bir kez daha eleştiren Sancar, "Gezi yargılaması ile ilgili dünya tarihinde en kara sayfalarda yer alan yargılamalara bakın. Onlardan bile daha kirli bir kurgu var. Gezi yargılaması; dünya yargı ve hukuk tarihinde, kirli, kumpas, kurgu yargılamaları listelerinin en başında yer alacaktır ve bu utanç, bu tezgahı kuranların alnından silinmeyecek" dedi.

'SİYAH ÇELENK' TEPKİSİ

Geçen hafta HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakılmasını "provokasyon" olarak nitelendire HDP Eş Genel Başkanı; HDP milletvekili Ayşe Başaran'ın polis tarafından tehdit edilmesine de değindi.

Sancar, "Toplumun rızasını kaybettikçe, kaos tehdidi ile rehin alma yöntemlerini devreye sokuyorlar. Daha önce denediler, bir kez başardılar ama bu kez başaramayacaklar. Çünkü, bizler de bu oyunların farkındayız. Bir kez daha denediklerinde altında kalacaklar" ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR AĞIZ DEĞİŞTİRDİ"

Sancar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde...

"Milyonlarca sığınmacı ve yaşadığımız insani kriz Suriye iç savaşını tahrik eden hatta savaşın tarafı olan yayılmacı politikanın bir sonucudur. Sorunların kaynağını görmezden gelen her türlü yaklaşım sorunları ağırlaştırmaktan başka bir sonuç doğuramaz.

Ekonomik çöküşü, enflasyonu durduramayınca göçmenlerin, sığınmacı geri gönderilmesi üzerinden hikayeler sunulmaya çalışıldı. İktidar önce bu politikanın başını çekti. Önce 'göndereceğiz' dediler sonra 'sahip çıkacağız' diye ağız değiştirdiler. En son AKP Genel Başkanı gönüllü dönüşler için gerekli imkanların sağlanacağı söyledi. Saat başı karar değiştiren iktidarla karşı karşıyayız. Öyle saat başı karar değiştirerek, ağız değiştirerek yönetilecek bir mesele değildir.

Suriyeli sığınmacıların geri gönderileceğine dair yandaş medyada her gün bir haber servis edilirken, AKP Genel Başkanı birden başka bir dil kullanıyor. Yandaş medya da hangisine sarılacağını kestiremiyor."

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

"Bu büyük insani ve siyasi meseleyi "öteki" düşmanlığını körükleyen biçimde günlük siyaset için araçsallaştıran sadece iktidar değil, diğer muhalefet partileri de, veya kendilerine muhalefet partileri diyen çevreler de aynı oyunun parçası durumunda. Nefret, kin, gerilim politikalarından başka yol tanımayan anlayışlar, bu politikaları sığınmacılar üzerinden hayata geçirmeye çalışıyorlar.

Bu ülkenin çözümsüz olmadığını, nefret politikalarına teslim edilemeyeceğini öncülük rolümüz ile herkese göstermeye devam edeceğiz.

Sığınmacılar meselesini çözebilmek için önce yüzleşmek, sebepleri görmek gerekir diyoruz. Türkiye'nin Suriye'deki savaşa dahil olmaması, çetelere destek vermemesi konusunda net uyarılar yaptık. Vekalet savaşının muhtemel sonuçlarını ortaya koyduğumuz argümanlar bugün doğruluğu açıkça kanıtlanmış birer veri..."

'HEDEF GÖSTERME ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN HER POLİTİKAYA KARŞI ÇIKIYORUZ'

"Savaştan kaçmak zorunda kalan insanları hedefe koyarak telafi edeceklerini düşünüyorlar. Böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz. Nefret, düşmanlık ve hedef gösterme üzerinden yürütülen her politikaya karşı çıkıyoruz.

Bizim politikalarımızın temeli, sığınmacı göçmen meselesinde de aynı. İnsan onuru, hak temelli yaklaşımı benimsiyor, çözümün sebepleri ortadan kaldırmaktan geçtiğini söylüyoruz.

Düşmansız, nefret objesi üretmeden siyaset yapamayan anlayış, bu ülkeyi bugün içinde bulunduğu karanlığa mahkum eden anlayıştır. Biz bu anlayışı değiştireceğiz! Bir tek biz kalsak bile bunu savunan, ısrar edeceğiz ama tek değiliz biliyoruz.

Çözüm nedir diye sorduklarında çözümün de bu kadar uzak ve zor olmadığını anlatabiliyoruz. Geçmişten bugüne ürettiğimiz raporlar var. Bugün için de çözümü ortak akıl ve mücadele ile bulacağız. Bütün ilgili demokratik çevreler, STK'larla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Göçmenleri sığınmacıları göndermeyeceğiz, gönüllülüğü esas alacağız diyen iktidar, bu sorunun kaynağı olan savaş politikalarını derinleştiriyor. Sebep, savaştır; mülteci/sığınmacı/göçmen meselesi bunun sonucudur."

'İKTİDAR, PROVOKASYONLARLA KORKU YARATMAYA ÇALIŞIYOR'

"Ülkesinde demokrasiyi savunmayan hiçbir anlayışın bu sorunları çözmesi mümkün değil. HDP tam da bu çizgiyi savunduğu için çözümün adresidir. Bu iktidar, sorunları çözemeyince, krizlerin içinde debelenince çareyi, baskıyı artırmakta, zulmü yükseltmekte buluyor.

Kumpas davalarıyla muhalifleri susturmaya, provokasyonlarla topluma korku yaymaya çalışıyor."

'EN REZİL KURMACA YARGILAMALARDAN BİRİ'

"Gezi Davası gözlerimizin önünde... Tarihte rastlayabileceğiniz en rezil kurmaca yargılamalardan biri! Herkesin gözü önünde bir kumpas sergilendi, yalan bir yargılama yürütüldü ve ağır cezalar verildi başta Kavala olmak üzere... Amaç toplumu sindirmek, itiraz iradesini yok etmek, korkuyu derinleştirmek... Ama kimsenin korkacağı yok. Asıl korku bu politikalardan medet umanlardan! Korktukları için daha fazla kumpas, baskı, zulüm uygulamaktadırlar.

Gezi yargılaması ile ilgili dünya tarihinde en kara sayfalarda yer alan yargılamalara bakın. Onlardan bile daha kirli bir kurgu var. Gezi yargılaması dünya yargı ve hukuk tarihinde kirli kumpas, kurgu yargılamaları listelerinin en başında yer alacaktır. Bu utanç bu tezgahı kuranların alnından silinmeyecektir.

Bir demokratik düzeni kurmak HDP'nin hedefidir ve bu iktidara karşı gerçek alternatiftir."